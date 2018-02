Eerste bewoners trekken in kleine, verplaatsbare huizen van bouwbedrijf Heijmans in Veldhoven

Ellen Swalen in haar tiny house in Veldhoven

VELDHOVEN - De eerste tiny houses van bouwbedrijf Heijmans in Rosmalen duiken op in onze provincie. Het zijn kleine huisjes, die in één dag geplaatst en makkelijk te verplaatsen zijn. Sinds een week staan er twintig in Veldhoven, op de Djept. Eén ervan is voor Ellen Swalen. Ze is er blij mee: 'Het is eigenlijk een mini vrijstaand huisje, helemaal voor mezelf.'

Het huisje heeft eigenlijk alles wat je nodig hebt: woonkamer, zithoek, keuken, badkamer en een slaapkamer. Alleen... het is zo klein. In Ellens huis is geen kast te vinden. "Maar toch heb ik onder de trap een heel ruim opberghok. Met laatjes en kastjes erin, kan ik daar heel veel in kwijt." De andere spullen staan nog bij Ellens ouders op zolder.

Woningnood

Ellen was al lang op zoek naar woonruimte in Veldhoven. Ze wil graag er graag blijven wonen, maar dat valt niet mee, want in de ruime omgeving van Eindhoven is woningnood.

Toen kwam het project met de huisjes van Heijmans op Ellens pad: "Ik ben hier geboren en getogen. Toen dit project hier kwam, heb ik me meteen ingeschreven. Omdat ik binding heb met Veldhoven, kwam ik hoog op de lijst en daarna is het snel gegaan."

Het project is van de gemeente Veldhoven en woningcorporatie Wooninc. Simone Verkuijlen is consulent wonen: "Hier wonen mensen tussen de 20 en de 50 jaar. Mensen die met spoed woonruimte zoeken. Door een scheiding bijvoorbeeld. Of omdat ze nog thuis wonen en al jarenlang bij de gemeente staan ingeschreven."



2 jaar max

Om zo veel mogelijk mensen de kans te geven in het tiny house te wonen, mogen mensen er maximaal twee jaar blijven. Daarna moet Ellen dus ergens anders naar toe. Maar daar maakt ze zich nu nog geen zorgen over: "Mijn inschrijving bij de gemeente loopt gewoon door. Dus ik kom steeds hoger op de lijst. Ach: tegen die tijd zien we wel weer."