Erwin van de Looi: 'Als Willem II de bekerfinale haalt, is dat een wereldprestatie'

TILBURG - "Als Willem II er woensdagavond in slaagt de finale van het KNVB-bekertoernooi te bereiken is dat een wereldprestatie." Dat zegt Erwin van de Looi, de oefenmeester van de Tilburgers. Hij reist met zijn ploeg vol vertrouwen af naar Rotterdam.

"Het mag duidelijk zijn dat we niet de favoriet, maar underdog zijn", vertelt Van de Looi. "We hebben ons in de halve finale geknokt na mooie wedstrijden thuis tegen sc Heerenveen en Roda JC. Dat hebben we hartstikke goed gedaan en nu wil je ook gewoon de finale halen. En die finale ook winnen."



"Feyenoord is op papier de sterkere ploeg, maar we weten ook allemaal hoe de situatie bij Feyenoord is. Het is de vraag hoe ze daarmee omgaan." De Rotterdammers draaien voor geen meter in de competitie en de beker is de enige prijs waar Feyenoord nog voor speelt.



"We hebben aan het begin van de week al over deze wedstrijd gesproken", zegt de trainer. "Dit is voor ons een hele belangrijke week. De sfeer rond en binnen de club kan deze week helemaal omslaan. Roda hebben we al verslagen, wat ons weer wat lucht geeft in de competitie. En als we ook de bekerfinale halen, is dat iets unieks voor de club."



Willem II reist dinsdagavond al af richting Rotterdam. "We bereiden ons samen voor op die wedstrijd en gaan daar knallen." Doelman Mattijs Branderhorst heeft vooral heel veel zin in het duel. "Het is een hele mooie wedstrijd voor onze club. Het is een tijdje geleden dat we de halve finale hebben bereikt. Ik heb dan zelf zoiets: dan kun je beter ook maar gelijk Feyenoord treffen."



Hij vervolgt: "Als je dan voor een stunt zorgt, zou dat helemaal super zijn. Het wordt een hele lastige pot voor ons. We kunnen daar lekker gaan voetballen, zijn de underdog. We kunnen de mensen alleen maar verrassen, denk ik."



