Tiener die als pinpasfraudeur in beeld is op tv blijkt onschuldig, 'pijnlijke misser' van politie

TILBURG - Hij zou met een gestolen pinpas geld hebben opgenomen en daarom kwam een 16-jarige jongen uit Tilburg maandagavond in beeld tijdens de uitzending van Bureau Brabant. De tiener blijkt een dag na de uitzending echter onschuldig.

Het moet dinsdagmorgen voor de jongen een rare gewaarwording zijn geweest. Van mensen in zijn omgeving kreeg hij te horen dat hij te zien was in Bureau Brabant. De jongen werd verdacht van pinnen met een gestolen pinpas bij een pinautomaat op het Wagnerplein in Tilburg.

Excuses

Samen met zijn vader meldde hij zich ’s ochtends op het politiebureau. Daar bleek dat de jongen onschuldig is. De politie heeft excuses aan de jongen en vader aangeboden. Er wordt verder onderzoek gedaan naar de ‘pijnlijke misser’.

De beelden zijn van de website gehaald.