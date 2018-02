De Efteling krijgt een nieuwe parkeerplaats en een extra toegangsweg

KAATSHEUVEL - De Efteling wil een nieuwe parkeerplaats aanleggen met ongeveer 1500 plekken. Ook moet er een extra toegangsweg komen om files op drukke dagen te verminderen. De gemeente Loon op Zand heeft deze plannen dinsdag bekendgemaakt.

Het park wil op lange termijn uitbreiden met acht hectare. Het doel is om in 2030 zeven miljoen bezoekers per jaar te halen. Daarom wil het sprookjespark beter bereikbaar zijn.

De nieuwe parkeerplaats komt aan de Midden-Brabantweg te liggen, ten oosten van het park. De extra toegangsweg is bedoeld voor verkeer dat uit het zuiden komt, tijdens drukke dagen. De huidige route blijft het belangrijkst. De nieuwe route loopt ten zuiden van het park over bestaande wegen. Enkele wegen en de afslag worden daarom aangepast.



De plannen zijn nog niet definitief. De gemeenteraad neemt na de zomer een beslissing.