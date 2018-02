Ouders ontvoerde baby Hannah werken mee aan uitlevering

EERSEL - De ouders die hun eigen baby maandag vanuit Eersel ontvoerden werken mee aan hun uitlevering aan Nederland. Dat heeft hun advocaat dinsdag laten weten.

Baby Hannah werd maandagochtend ontvoerd vanaf de parkeerplaats van de Lidl aan de Nieuwstraat in Eersel. Haar pleegmoeder droeg het kindje in een Maxi-Cosi toen de baby met geweld uit haar handen werd gegrist.

De politie verstuurde een bericht via Burgernet. Ook werd een AMBER-alert verstuurd. Na een grote zoekactie werden de baby, vader Rowan S. (25) en moeder Kim de L. (26) aangetroffen op een vakantiepark in het Duitse Bad Bentheim. De baby is in veiligheid gebracht en de ouders zijn aangehouden. Ze hebben aangegeven zich niet te verzetten tegen hun uitlevering aan Nederland.



Het meisje werd eerder uit huis geplaatst vanwege mishandeling. In oktober vorig jaar werden bij de baby gebroken ribben, een gebroken enkel en meerdere blauwe plekken geconstateerd. Haar ouders zijn toen aangehouden, maar ook weer vrijgelaten. Ze ontkennen de mishandeling.