Waar in Brabant kan er al (nog niet) geschaatst worden? [KAARTJE]

Dit ijs in de buurt van Breda was dinsdagmiddag nog niet overal dik genoeg (Foto: Erald van der Aa).

EINDHOVEN - De IJskoorts heeft ons in z’n greep. Woensdag wordt de grote dag. En de hamvraag is dus: waar kunnen we het ijs op? In Brabant zijn de banen van de meeste ijsclubs nog gesloten. Daarvoor moet het ijs echt zeven centimeter dik zijn. Maar op verschillende plaatsen zijn er ondergelopen veldjes en ijsbaantjes waar de ijzers wel ondergebonden kunnen worden. Maar pas wel op en ga vooral niet alleen op pad...

Erik Ekkel houdt op zijn website bij waar er al wel, en waar nog niet geschaatst kan worden. Bezoekers kunnen zelf plaatsen toevoegen zodat het overzicht altijd actueel is.

Het aantal schaatsplekken is dinsdagavond nog beperkt, maar dat zal de komende dagen vanzelf veranderen!

Heb jij een andere plek ontdekt waar al geschaatst kan worden? Voeg hem toe op de site van Erik en hij verschijnt automatisch in dit overzicht.