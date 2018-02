Gewapende overval op kringloopwinkel, twee daders op één ouderwetse fiets gezocht

TILBURG - Kringloopwinkel La Vida aan de Von Suppestraat in Tilburg is iets voor half zes dinsdagmiddag overvallen. Twee gewapende overvallers zijn samen op de vlucht op een ouderwetse fiets.

Via Burgernet zijn summiere signalementen van de overvallers verspreid. Eén dader was volledig in het zwart gekleed, de andere droeg iets blauws. Beiden overvallers zijn ongeveer 1.80 meter lang.





Een politiehelikopter cirkelt rond boven Tilburg-Noord. Ook zouden veel agenten rondrijden op zoek naar de overvallers. Veel buurtbewoners staan op straat.