Gedumpte biggetjes verhuizen naar boerderijcamping: 'Dit is helemaal geweldig!'

ZEELAND - Eind goed, al goed. De zeug en haar vier biggetjes die vorige week gedumpt werden, hebben een nieuw onderkomen. Vrijdag verhuizen de dieren naar boerderijcamping De Kreitsberg in Zeeland.

“Dit is helemaal geweldig”, vertelt boswachter Willy van Schipstal van Brabants Landschap. “Bij de boerderijcamping hebben ze al ezels en een varkentje. Ze gaan een nieuwe weide aanleggen waar ze straks met zijn allen kunnen vertoeven.”

De Kreitsberg vangt wel vaker dieren op. “Hoe meer zielen, hoe mee vreugd. En dat we al een minivarkentje hebben, maakt het gezelliger voor de andere biggetjes”, vertelt Willeke van de boerderijcamping. De biggetjes zullen eerst worden ingeënt voordat ze bij de andere dieren in de wei komen te staan.

3000 reacties

De zeug en vier biggetjes werden vorige week gedumpt op landgoed Tongelaar in Mill. Boswachter Willy sprak zijn verontwaardiging uit op Twitter en sindsdien kreeg hij bijna 3000 reacties. Twaalf mensen hadden zich gemeld om het hele gezin over te nemen, maar via Kasteel Tongelaar kwam Willy uiteindelijk in contact met de boerderijcamping in Zeeland.

LEES OOK: Gedumpte biggetjes gevangen en naar warme stal gebracht

“Daar ben ik dinsdagmiddag gaan kijken. De dieren krijgen daar een groter onderkomen. Vrijdagmorgen verhuizen ze van zorgboerderij De Tienmorgen naar de campingboerderij in Zeeland.”

Trots

Willy is blij met de vele reacties die hij kreeg. “Iedereen is heel positief over hoe we gehandeld hebben. Daar zijn we trots op.”