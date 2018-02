Felle brand in huis Asten, bewoonster naar het ziekenhuis

ASTEN - In een huis aan de Lienderweg in Asten heeft dinsdagmiddag een felle brand gewoed. De brand is inmiddels geblust. Volgens een ooggetuige kon de bewoonster op tijd het huis uit vluchten.

Het vuur ontstond rond vijf uur. De bewoonster zou veel rook in hebben geademd en ter controle naar het ziekenhuis gebracht zijn.



Het huis heeft flinke schade. Ook omliggende huizen hebben veel rookschade.