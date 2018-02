Eindhoven heeft het meest te stellen met overlast door verwarde personen

EINDHOVEN - Van alle gemeenten in Brabant heeft Eindhoven het meeste te stellen met verwarde personen. Per 1000 inwoners komen er 8,8 meldingen binnen over overlast die verwarde mensen veroorzaken. Dat blijkt uit cijfers van de politie over het jaar 2017.

Ook in Breda (6,6 meldingen per 1000 inwoners) en Etten-Leur (6,3 meldingen per 1000 inwoners) veroorzaken verwarde mensen gemiddeld nogal wat overlast. De gemeente Mill en Sint Hubert sluit de ranglijst en kent met 0,8 meldingen per 1000 inwoners de minste overlast.

De politie maakt zich zorgen over de forse toename van overlast die verwarde mensen geven. Het aantal geregistreerde incidenten in Nederland met verwarde personen steeg vorig jaar met 12 procent ten opzichte van 2016, van ruim 53.000 naar 83.000. De trend is bij alle eenheden te zien.