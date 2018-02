500 euro extra voor alle slachtoffers chroom-6 Tilburg

De slachtoffers kwamen via treinen in contact met chroom-6. (Foto: archief)

TILBURG - De gemeente Tilburg gaat eenmalig 500 euro uitkeren aan slachtoffers die mogelijk in contact zijn geweest met het gevaarlijke antiroestmiddel chroom-6. Het is een tegemoetkoming omdat het onderzoek naar de oorzaak van de gezondheidsklachten één jaar uitloopt.

De gemeente zette tussen 2004 en 2011 ruim achthonderd mensen aan het werk bij de NS in Tilburg. Zij moesten daar oude treinstellen schuren. Veel mensen hebben sindsdien last van gezondheidsklachten. In de verflagen zat mogelijk chroom-6: een giftige stof.

LEES OOK: Zij kwam mogelijk in contact met chroom-6: 'Dat stof zat zelfs op onze broodjes'

De vergoeding komt bovenop de 385 euro die 620 betrokkenen sinds 2016 jaarlijks kunnen krijgen. Dat bedrag staat gelijk aan het eigen risico van de zorgverzekering en moet de drempel om medische hulp te zoeken verlagen. Een onafhankelijke onderzoekscommissie riep eind vorig jaar nog op tot extra vergoedingen.