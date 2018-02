Familie ontvoerders baby Hannah bang voor toekomst: 'Ouders weten niet hoe ze verder moeten'

EERSEL - Maandag stond hun dag in het teken van complete chaos, dinsdag leven ze vooral met een gevoel van verontrusting: de familie van Kim en Rowan die baby Hannah ontvoerden. “We keuren hun daden absoluut niet goed, maar het blijft toch familie", zegt Anne, de zus van Kim. "We maken ons zorgen over hun toekomst.”

Het is maandagochtend. Telefoon. De familieleden van Kim en Rowan horen dat de ouders vermoedelijk hun dochter Hannah van zes maanden oud hebben ontvoerd. “Een mokerslag, dat was het. Dit zag echt niemand aankomen.” Maar ze weten één ding heel zeker: Hannah moet terugkomen.

"We hebben direct foto's en informatie doorgegeven aan de politie. Hannah is een meisje van zes maanden en die moest in goede gezondheid terugkomen."

Dat weet de zus van Kim als geen ander, want nadat Hannah uit huis werd geplaatst toen ze zes weken oud was, ving Anne haar op. Ze heeft haar twee maanden opgevoed, tot dat door omstandigheden niet meer ging en Hannah werd overgeplaatst naar een geheime pleeglocatie.

'Een pure wanhoopsdaad'

De familie vermoedt dat het een pure wanhoopsdaad is geweest van Kim en Rowan om hun dochter te ontvoeren van de pleegouders. "Het is gewoon onmacht. Kim en Rowan weten gewoon niet hoe ze verder moeten zonder Hannah en begrijpen niet waarom ze uit huis is geplaatst."

LEES OOK: Baby Hannah: zes maanden oud en al veel te veel meegemaakt

Anne zit samen met andere familieleden urenlang in onwetendheid. "Het voelde als een trein die maar door bleef denderen, een ware nachtmerrie." Tot de recherche het beslissende telefoontje pleegt naar Anne: Hannah is gevonden én ze is in goede gezondheid. "Daar hadden we echt voor gestreden, de hele dag. Dat het goed gaat met Hannah was het belangrijkste."

'Het is en blijft familie'

Maar nu is er ook de vraag hoe het met Kim en Rowan zal aflopen. "Wat gaat de toekomst brengen? Wij maken ons daar wel zorgen over. Het is en blijft natuurlijk familie."

Dinsdagavond lieten de advocaten van Kim en Rowan weten dat de ze beiden meewerken aan hun uitlevering aan Nederland. Op dit moment zit het stel nog vast in Duitsland, waar ze zijn aangehouden.