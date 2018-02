Wijkbewoners Tuinzigt herdenken Ramon Dekkers, kickbokslegende overleed vijf jaar geleden

BREDA - Familie en vrienden hebben dinsdagavond een stille tocht gehouden in de wijk Tuinzigt in Breda om de dood van Ramon Dekkers te herdenken. De kickbokslegende overleed op de dag precies vijf jaar geleden.

'The Diamond' Dekkers kan worden beschouwd als 'zoon van Tuinzigt'. De achtvoudig wereldkampioen groeide op in de volksbuurt en was erg populair onder de bewoners. Als eerbetoon wilde Tuinzigt in 2017 een muurschildering met zijn portret in de wijk. Dat stuitte op protest van de gemeente en zorgde voor een heuse soap.

LEES OOK: Toch muurschildering van kickbokser Ramon Dekkers: 'Met liefde voor gevochten'