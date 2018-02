Klanten overmeesteren overvaller (36) in Albert Heijn in Mill

MILL - De Albert Heijn aan de Markt in Mill is dinsdagavond overvallen. Dat gebeurde rond acht uur.

De man, een 36-jarige Helmonder, was gewapend met een mes en wist in eerste instantie geld te pakken. Hij werd daarna echter overmeesterd door een aantal klanten. De overvaller werd daarna in bedwang gehouden door personeel van de supermarkt en even later overgedragen aan de politie.

Er vielen geen gewonden. De verdachte is naar het bureau gebracht voor verhoor.