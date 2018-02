Politie zoekt automobilisten die voorbijreden terwijl vrouw zwaargewond op straat lag in Eindhoven

EINDHOVEN - Nog altijd is niet precies duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren waarbij een vrouw (45) op de Eisenhowerlaan in Eindhoven zwaargewond raakte. Dinsdagavond zond Opsporing Verzocht camerabeelden uit waarop auto’s te zien zijn die rond het tijdstip van het ongeval voorbij reden.

Op de beelden is onder meer te zien hoe verschillende auto’s doorreden terwijl de vrouw ernstig gewond op straat lag. Ook is te zien hoe een auto stopte, de alarmlichten aanzette, maar later weer doorreed.



De politie wil graag weten wie deze automobilisten zijn. Ook is ze op zoek naar mogelijke dashcambeelden die door andere weggebruikers zijn gemaakt rond het tijdstip van het ongeluk op 6 januari om halftwaalf ’s avonds.

Schade

De vrouw fietste die bewuste avond samen met haar vriend naar huis vanuit Nuenen. Op de Eisenhowerlaan werd de vrouw aangereden door een auto die vanuit Helmond naar Eindhoven reed. Kort na de aanrijding werd op de Boschdijk een Volkswagen Polo gevonden met schade aan de bumper. Een dag later meldde een 29-jarige man, de mogelijke bestuurder, zich op het politiebureau.

LEES OOK: Vrouw mist been na ongeluk met doorrijder: 'Waarom doet iemand dit?'

Het vermoeden bestaat dat er nog een andere auto bij het ongeval betrokken is. Een van de scenario’s is dat de vrouw is geraakt door een auto, viel en daarna is overreden door een andere auto.

Fantoompijn

De vrouw mist sinds het ongeluk haar rechteronderbeen. Ze heeft te maken met ernstige fantoompijn (een pijn die gevoeld wordt in een geamputeerd lichaamsdeel).