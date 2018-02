Erwin van de Looi moet flink puzzelen, Willem II mist bijna complete achterhoede

TILBURG - Erwin van de Looi moet voor de halve finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord flink puzzelen. De coach van Willem II mist naast zijn geblesseerde aanvoerder Jordens Peters ook de geschorste vleugelverdedigers Fernando Lewis en Kostas Tsimikas. Bovendien is het nog onzeker of de Duitse verdediger Thomas Meissner wel kan meedoen. "We hebben achterin dus een puzzeltje te leggen", aldus de coach.

Willem II won afgelopen weekeinde in de eredivisie met 1-0 van Roda JC en nam daarmee wat afstand van de degradatiezone. De ploeg uit Tilburg kan zich zonder zorgen richten op de halve finale van het toernooi om de KNVB-beker.



"We hebben echt iets te winnen. Iedereen kijkt uit naar deze wedstrijd", zegt Van de Looi. "Het gebeurt niet vaak dat je als club van buiten de traditionele top drie zo dicht bij het winnen van een hoofdprijs komt. Het is dus een grote kans voor ons om iets moois te bereiken. We kunnen in De Kuip voor iets bijzonders zorgen."Aanvaller Ismail Azzaoui keert woensdag terug in de Tilburgse selectie. Feyenoord-Willem II begint om kwart voor negen en wordt gespeeld bij een gevoelstemperatuur van min dertien...