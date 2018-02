Brand Deurnese Peel woedt nog steeds, vuur mogelijk aangestoken

DEURNE - In natuurgebied de Deurnese Peel woedt sinds dinsdagavond brand. De brand woedt op een onbereikbare plek tussen Liessel en Griendtsveen in Limburg, zo liet de brandweer in de loop van de nacht weten. Het vuur kan daardoor niet worden geblust. Het vuur is mogelijk aangestoken, zo liet een woordvoerder van de brandweer woensdagochtend in het programma WAKKER van Omroep Brabant weten.

De gemeente Deurne waarschuwt voor stank en overlast door de rook in onder meer Liessel en Helenaveen. De brandweer houdt de situatie samen met de boswachters van Staatsbosbeheer in de gaten. De brand in de buurt van het Leegveld kan niet worden geblust, omdat deze woedt in een ontoegankelijk moerasgebied.



"We kunnen niks doen. En dat is heel moeilijk voor ons", aldus een woordvoerder van de brandweer woensdagochtend. Door de brand kan er in de wijde omgeving rond het Leegveld sprake zijn van stank en overlast door de rook, waarschuwt de gemeente. Ook is er volgens de brandweer sprake van het neerkomen van asvlokjes in de omgeving van de brand.



'Rook is nooit gezond'

“Er is geen gevaar, maar rook is nooit gezond”, meldt de gemeente. Omwonenden kunnen woensdag gewoon naar hun werk en kinderen kunnen naar school. Wel geldt het advies zoveel mogelijk uit de rook te blijven.

De brandweer verricht metingen in de omgeving en houdt de situatie in de gaten. De plek waar de brand nu woedt, ligt net iets noordelijker dan waar vorig jaar een grote brand was. Dit vuur laaide steeds opnieuw op. Volgens de brandweer raakte toen 21 hectare natuurgebied beschadigd.



Mogelijk nog enkele weken

Vorig jaar ontstond de brand in het natuurgebied door bliksem. Hiervan is nu geen sprake. Omdat de brand is ontstaan op een plek waar ook voetgangers kunnen komen, zou de brand nu mogelijk aangestoken kunnen zijn. Zo vermoedt de brandweer.



Vorig jaar woedde de natuurbrand drie weken. De regen doofde toen uiteindelijk het vuur. Hoe lang de problemen nu gaan duren, is volgens de brandweer moeilijk in te schatten. De wind gaat aantrekken en dat maakt de problemen waarschijnlijk alleen maar groter, zegt een woordvoerder. Mogelijk gaat het opnieuw enkele weken duren.