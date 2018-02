FC Oss kijkt zelfverzekerd uit naar 'cruciale pot' tegen Cambuur Leeuwarden

OSS - Ondanks de complimenten die FC Oss dit seizoen regelmatig krijgt, is de ploeg toch afgezakt naar de 11e plaats in de Jupiler League. Rechterrijtje dus. Desondanks blijft deelname aan de playoffs het grote doel. En dat is reëel, volgens trainer Klaas Wels. "Want de ploeg gaat steeds beter spelen."

Maar door de recente nederlagen tegen Jong Ajax en Go Ahead Eagles is FC Oss wat afgezakt op de ranglijst. Toch is Wels positief over zijn ploeg en over de kansen om toch nog de playoffs te halen.



Beter spelen, minder punten

"Het hele typische aan onze ploeg is dat we beter spelen dan we voor de winterstop hebben gedaan, maar dat we minder punten halen. Ik ben er van overtuigd dat we weer punten gaan pakken als we dit niveau vasthouden. Maar door dat puntverlies is de komende wedstrijd tegen Cambuur inderdaad cruciaal voor de playoffs."



Grote middenmoot

Want er is een grote middenmoot in de Jupiler League met allemaal ploegen die dezelfde doelstelling hebben. "Ja. Dat geldt zo'n beetje voor plek zes tot en met vijftien. Het zit dicht bij elkaar en de verschillen zijn klein. De laatste wedstrijden pakken we met goed spel minder punten. Het is aan ons om dat snel te doen draaien. We voelen geen druk, maar we kijken wel enorm uit naar het slot van de competitie."



FC Oss-Cambuur Leeuwarden

Vrijdagavond komt Cambuur Leeuwarden dus op bezoek bij FC Oss. Een van de vele ploegen in de middenmoot. Bij winst van FC Oss worden de Friezen op vijf punten achterstand gezet. Maar bij verlies gaat Cambuur over de Ossenaren heen.