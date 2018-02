Willem II speelt gewoon tegen Feyenoord ondanks Siberische temperaturen, 'Trek thermokleding aan'

TILBURG - Ondanks de ijskoude temperaturen neemt Willem II het woensdagavond gewoon op tegen Feyenoord. De KNVB raadt iedereen aan om thermokleding aan te trekken. In Rotterdam worden gratis handwarmers en warme chocolademelk uitgedeeld.

In de strijd om de KNVB beker was het nog even de vraag of de halve finales woensdagavond zouden doorgaan. Voetbalbond KNVB zegt nu op haar site: 'It giet oan'. Er wordt gewoon gevoetbald. Dat is besloten na overleg met clubs en weerdeskundigen. In Rotterdam neemt Willem II het woensdagavond dus op tegen Feyenoord.

Siberische omstandigheden in Rotterdam

Met een stevige oostenwind krijgen de supporters woensdagavond te maken met Siberische omstandigheden. Volgens weerinstituut KNMI kan de gevoelstemperatuur dalen tot een ijzige -20 graden.

De KNVB raadt alle supporters aan om zich warm aan te kleden. Dat betekent een muts, sjaal, handschoenen, warme schoenen en thermokleding aantrekken.

Gratis chocolademelk en handwarmers

Voor de fans van Willem II en Feyenoord staat er woensdagavond wel een gratis kopje warme chocolademelk klaar, meldt de voetbalbond. Verder worden er gratis handwarmers uitgedeeld.

Naast Willem II speelt AZ in de halve finale om de KNVB beker woensdagavond tegen FC Twente.