BMF, Natuurmonumenten en Efteling maken afspraken over uitbreiding park

KAATSHEUVEL - Natuurmonumenten, de Brabantse Milieufederatie en de Efteling hebben afspraken gemaakt over het behoud en verbetering van de natuur in het gebied tussen Kaatsheuvel, de Loonse en Drunense Duinen en Tilburg. Om de samenwerking te symboliseren, plantten de drie directeur een eik op de plaats waar een nieuwe natuurbrug over de N261 gaat komen. Dit is de autoweg tussen Tilburg en Waalwijk.

De Efteling wil haar positie bij de top van Europese attractieparken behouden door haar park en de verblijfsmogelijkheden uit te breiden.

Aankoop gronden

De organisaties willen samen zorgen voor een goede balans tussen natuur, recreatie en economische ontwikkeling in het gebied tussen Kaatsheuvel, Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen en Tilburg. Natuurmonumenten zal een aantal gronden in het zuiden van natuurgebied het Loonsche Land aankopen.



Deze gronden zijn sinds de jaren ’50 eigendom van Stichting Natuurpark de Efteling. Door de overdracht van de gronden wordt de rust en de natuur in het gebied voor de lange termijn verzekerd. Het gebied blijft toegankelijk.



Natuurbrug

Ter hoogte van de gemeentegrens tussen Tilburg en Loon op Zand wordt een natuurbrug over de autoweg N261 aangelegd, die de natuurgebieden aan weerszijden van de weg met elkaar verbindt. Het recroduct wordt een natuurbrug voor dieren als boomkikkers, padden, salamanders en mogelijk ook grotere zoogdieren gecombineerd met een brug waar fietsers en wandelaars de N261 kunnen oversteken.



De natuurbrug is een onderdeel van de natuurcompensatie die nodig is voor de uitbreiding van de Efteling. De Efteling neemt daarom het voortouw in de aanleg van de brug en zoekt daarbij samenwerking met de Provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en gemeente Loon op Zand.



Milieudoelen

In 2030 wil de Efteling klimaatneutraal zijn voor verbrandingsgassen die vrijkomen bij activiteiten van de Efteling zelf of bij het opwekken van ingekochte energie. Samen met de Brabantse Milieufederatie worden komende maanden doelen geformuleerd op het gebied van energie, milieubelasting, voedsel en mobiliteit.



Dinsdag presenteerde de gemeente Loon op Zand plannen voor een tweede parkeerterrein en toegangsweg naar de Efteling. Dit terrein met zo'n 1500 plaatsen moet ten oosten van het park komen te liggen, langs de Horst. De tweede toegangsweg is vooral bestemd voor bezoekers die vanuit de richting Tilburg naar de Efteling komen. Op drukke dagen worden zij vanaf 2020 bij de afslag Loon op Zand via de Heideweg en de Horst naar het tweede parkeerterrein geleid.