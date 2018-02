Drugsloods in Breda gesloten, twee mannen aangehouden

BREDA - Een loods aan het Hazepad in Breda is op last van burgemeester Paul Depla gesloten, omdat er dinsdagmiddag drugs werden gevonden. De politie heeft twee mannen uit Breda aangehouden.

De gemeente en de politie controleerden het bedrijfspand rond kwart over vijf. Toen ze de loods binnen gingen, renden twee mannen via de achterzijde naar buiten. Agenten hielden de mannen van 23 en 24 jaar oud aan.

Heroïne

Bij doorzoeking van de loods vond de politie zo'n negenhonderd gram aan henneptoppen, een zak met 2700 gram hasj en kleine zakjes met vermoedelijk heroïne. De 24-jarige verdachte had een grote som geld op zak.

De politie heeft het geld en twee auto's in beslag genomen. De verdachten zitten vast.