Schaatser (75) overleden nadat hij door ijs zakte in buitengebied van Hank

HANK - De schaatser die woensdagochtend door het ijs zakte in het buitengebied bij Hank, is aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 75-jarige man uit Sleeuwijk. De gemeente adviseert de Biesbosch niet te gebruiken voor een schaatstocht vanwege de 'verraderlijke plekken'.

De man was aan het schaatsen op het Gat van Loopgauw toen hij door het ijs zakte. Voorbijgangers zagen het slachtoffer en alarmeerden rond halfelf de hulpdiensten. Vermoedelijk lag de man al geruime tijd in het water.

Reanimatie

Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere ambulances, brandweerwagens en een traumahelikopter opgeroepen. De brandweer had het slachtoffer rond elf uur op de kant.

Het slachtoffer is nog gereanimeerd en in zorgwekkende toestand naar het ziekenhuis in Breda gebracht. Daar is hij overleden.

Verraderlijk

Loco-burgemeester John Bakker betuigde zijn medeleven aan de familie van het slachtoffer. "We wensen hen heel veel sterkte en kracht om het nieuws te bevatten, laat staat te verwerken."

Bakker adviseert het gebied te bezoeken voor een wandeltocht en niet om te schaatsen. “De Biesbosch heeft verraderlijke plekjes van soms vier meter diep en een variabele ijslaag. Het is zaak om de tips van de schaatsbond goed te bekijken en niet alleen het ijs op te gaan. Het is nog niet veilig genoeg.”