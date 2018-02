Tienduizenden dorstige ganzen strijken vanwege de kou neer bij de Moerdijkbrug

MOERDIJK - Massa’s ganzen zijn neergestreken in de polders rond de A16 en de opritten van de Moerdijkbrug. De aantallen ganzen zijn uitzonderlijk hoog te noemen, zegt boswachter Thomas van der Es van Staatsbosbeheer. De tienduizenden beesten zijn neergestreken op zo’n beetje het drukste verkeersknooppunt van West-Brabant. De reden? Ze hebben dorst vanwege de Siberische kou.

De kou levert ook een bijzonder natuurverschijnsel op. Door de vorst zijn tienduizenden dorstige ganzen neergestreken bij de Moerdijkbrug. “Ze zitten hier omdat de sloten en plassen overal zijn dichtgevroren en ook omdat ze momenteel onvoldoende vocht binnenkrijgen van het grazen”, vertelt Van der Es terwijl hij door zijn verrekijker tuurt. “Achter de dijk ligt het Hollandsch Diep en de Amer en daar kunnen ze naar hartenlust drinken, want ganzen zijn dorstige vogels.”

Strategische keuze

De weilanden tussen de voorbij denderende treinen en het voortrazende verkeer zitten bom en bomvol met ganzen. “Hier zitten nu rond de 20.000 brandganzen, vele duizenden kolganzen en een klein groepje van dwergganzen. Die laatste soort is zeer zeldzaam in Europa.”

De ganzen lijken de plek bij de Moerdijkbruggen zeer strategisch te hebben gekozen. “Ze blijven in de buurt van het open water, zodat ze geen enorme afstanden hoeven te vliegen om een beetje te drinken. Water heb je hier achter de dijk.”

Vliegbewegingen

Het drukke verkeer in de omgeving doet de beesten helemaal niets. Van mensen moeten ze echter niets hebben. “Als we hier het weiland zouden inlopen, slaan de ganzen op de vlucht”, zegt Van der Es. “Het advies is dan ook om ze met rust te laten.” De meeste vliegbewegingen, wolken van ganzen in de lucht, vinden ’s morgens plaats en ’s avonds rond de avondspits.