Corry Konings wil best in tv-programma op zoek naar man: 'Ze mogen me bellen hoor'

BERKEL-ENSCHOT - Ze is al zeven jaar vrijgezel, maar eenzaam is de 66-jarige Corry Konings niet. Toch is een nieuwe man welkom. “Ik zit nog lang niet achter de geraniums”, vertelt de zangeres uit Breda. Daarom staat ze open voor een zoektocht op tv, zoals Gordon deed. Dit laat ze woensdag weten aan Omroep Brabant.

Al zou ze niet meteen ‘ja’ zeggen als RTL belt. “Ik wil niet mijn héle leven terugzien op tv.’’ Met haar volwassen kinderen heeft ze het er al over gehad of er ruimte zou zijn voor een nieuwe man in huis. En dat is zo. De poorten van haar hart staan wagenwijd open, vertelt ze. “En Sharona en Joeri zijn heel positief en zien zo’n programma met hun moeder wel zitten.”

Actieve niet-roker

Maar wat voor man zoekt Corry eigenlijk? “Ik zoek een actieve, niet rokende, maar vooral gezellige man”, zegt ze. Zo’n vent moet toch wel te vinden zijn? RTL mag dus bellen voor een 'Corry Gaat Trouwen'. Ze houdt haar telefoon in de gaten.