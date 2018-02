Grote hennepkwekerij in restaurant Asian Wok in Mariahout: 'De gordijnen bleven altijd dicht'

MARIAHOUT - Naast bami en nasi heeft de politie woensdag duizenden wietplanten gevonden in een wokrestaurant in Mariahout. In meerdere ruimtes van het pand trof de politie hennepkwekerijen aan.

Rond elf uur viel de politie het pand van Asian Wok aan de Mariastraat binnen. Twee vrouwen probeerden toen via de achterdeur weg te komen maar die werden snel aangehouden door de recherche.

De ruimingsdienst is met meerdere wagens bij het restaurant aanwezig om 2000 tot 2500 hennepplanten op te ruimen. Een dikke stroomkabel liep door het hele pand. Waarschijnlijk werd die gebruikt voor de stroomvoorziening van de kwekerij.

'Niks van gemerkt'

Voor de overburen van Restaurant De Pelgrim komt de inval van de politie als donderslag bij heldere hemel. "Wij hebben daar helemaal niks van gemerkt", zegt een van de medewerkers van het restaurant.

"Ik merkte de afgelopen weken wel dat de gordijnen altijd dichtbleven. Maar ik dacht dat dat iets had te maken met de brand van vorig jaar."

Restaurant gesloten sinds brand

Een paar maanden geleden brak er namelijk een fikse brand uit bij Asian Wok. De politie en brandweer hebben toen het hele pand doorzocht. Een hennepplantage werd niet gevonden.

Na de brand ging het restaurant dicht. Op de voicemail van Asian Wok is nog te horen dat ze gesloten zijn vanwege een verbouwing. Waarschijnlijk is de hennepkwekerij in de afgelopen weken aangelegd.

Bavaria is niet blij

Brouwerij Bavaria is eigenaar van het restaurant in Mariahout. Zij laten weten dat ze het heel vervelend vinden wat er is gebeurd. De brouwer doet onderzoek naar wat er is gebeurd.