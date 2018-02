NK wielrennen slingert dit jaar door West-Brabant

WOENSDRECHT - Het NK wielrennen wordt dit jaar gehouden op de Brabantse Wal. Het kampioenschap, dat wordt verreden op 27 en 30 juni en 1 juli, leidt de renners door de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen en Woensdrecht.

Volgens de wielerbond KNWU worden alle handen ineengeslagen om er ‘een mooi wielerfeest van te maken in de wielergekke Brabantse streek'.

De finish van het NK komt te liggen in Hoogerheide. “We hebben als regio in het Wielerplan West-Brabant duidelijke ambities uitgesproken voor de wielersport. Het is een sport die bij ons past en waarmee we ons willen onderscheiden. De organisatie van het NK past hier uitstekend bij. Het is heel speciaal dat de gemeente Woensdrecht de finish van de wegwedstrijden mag begroeten”, reageerde Hans de Waal, de wethouder Sport van Woensdrecht.

Ambitie

Paul de Beer, wethouder Sport van de gemeente Breda en bestuurlijk trekker van het Wielerplan West-Brabant, voelt zich trots. “Met het NK wielrennen in West-Brabant dit jaar zetten we mooie stappen in de regio. Eén van de ambities uit ons regionale Wielerplan is namelijk om in West-Brabant te komen tot een meerjarige internationale wielerkalender.”

Programma

Op 27 juni vinden in Bergen op Zoom de individuele tijdritten plaats voor de beloften, vrouwen en mannen. Op 30 juni worden de wegwedstrijden voor beloften en elite vrouwen georganiseerd in combinatie met een toertocht voor wielertoeristen. Op zondag 1 juli wordt de wegwedstrijd voor de elite mannen gehouden.