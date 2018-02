Peperdure speedboot in beslag genomen, onderzoek naar witwassen in Drimmelen

DRIMMELEN - De politie heeft een peperdure speedboot in beslag genomen. De boot heeft een waarde van zo’n 40.000 euro. De snelheidsduivel werd woensdag in een jachthaven in Drimmelen meegenomen vanwege vermeende witwaspraktijken. Ook de eigenaar, een 23-jarige vrouw uit Breda, is opgepakt.

Jachthavens trekken de aandacht van de politie omdat ze kwetsbaar zijn voor ondermijnende criminaliteit, zoals drugshandel en witwassen. Vaak is er sprake van te weinig toezicht.

Afpakteam

In de zaak was het speciale integraal afpakteam aan het werk. Dat is een team met medewerkers van de politie, Belastingdienst en gemeente.