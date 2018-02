Het was sinds 1955 overdag niet meer zo koud in Brabant als vandaag

Het was ijskoud in Brabant. (Foto: Ben Saanen)

EINDHOVEN - Uitgerekend op de laatste dag van de weerkundige winter sleepte Brabant nog een weerrecord in de wacht. Sinds 1955 was het overdag in Eindhoven (-2,6 graden) en Volkel (-3 graden) niet meer zo koud.

Bij de vliegbases Gilze-Rijen en Woensdrecht bleef de temperatuur steken op -2 graden. Kortom: een ijskoude dag in onze provincie, die nog een koud zetje in de rug kreeg door een stevige oostenwind.

Uniek

Volgens Jordi Bloem van MeteoGroup is een dergelijke vorstperiode aan het einde van de winter uniek te noemen. “Het komt weinig voor dat het tot eind februari zo zacht is en dat de winter dan nog een eindspurt maakt richting de weerkundige lente.”



Volgens Bloem beleefde Brabant een echte ijsdag. “We maken het in Nederland niet vaak mee dat het de hele dag blijft vriezen. Dat is wel uniek.” Volgens de weerman kunnen de schaatsliefhebbers het er nog even van nemen. “Komende weekeinde valt de dooi in en is het gedaan met de vorst. Vanaf maandag stijgen de temperaturen weer richting de tien graden.”