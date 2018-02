Ongeluk leidt tot lange file op de A16 richting Breda

ZEVENBERGSCHEN HOEK - Op de A16 richting Breda stond een kilomerslange file door een ongeluk. Tussen Zevenbergsche Hoek en knooppunt Zonzeel was een linkerrijstrook afgesloten, maar die is inmiddels weer open. Rond 17.00 woensdagmiddag was de lengte van de file 13 kilometer.

Inmiddels is de file afgenomen en rijdt het weer door.

Rijkswaterstaat adviseerde automobilisten vanaf knooppunt Ridderkerk om te rijden en er waren omleidingen ingesteld.