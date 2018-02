Wordt het NAC-stadion toch verkocht? Gemeente Breda krijgt nieuw bod binnen

BREDA - De kans bestaat dat het Rat Verlgeh Stadion toch verkocht wordt. De gemeente Breda, eigenaar van het onderkomen van voetbalclub NAC, heeft een nieuw bod ontvangen. Horecaondernemer Ebert Dollevoet heeft nu een voorstel ingediend om het stadion te kopen. Eerder ging een verkoop niet door omdat de enige twee biedingen te laag waren.

Ebert Dollevoet had al eerder belangstelling voor het Rat Verlegh Stadion in Breda. Namens zijn bedrijf NHG Horeca Group haakte hij vorig jaar bij een aanbesteding echter vroegtijdig af omdat NAC ook zelf in de race was om het stadion te kopen. De ondernemer, die de horeca bij NAC al jaren exploiteert, wilde niet concurreren met de Bredase voetbalclub.



Ontvlechting

De gemeente, dat het nieuwe bod heeft bevestigd, probeert al enige tijd het Rat Verlegh Stadion te verkopen. Het college kreeg namelijk van de gemeenteraad de opdracht om de relatie met de Bredase voetbalclub te ontvlechten. Eind vorig jaar bleek dat, ondanks dat er twee gegadigden waren, de verkoop niet door ging. Volgens verantwoordelijk wethouder Arbouw waren die ver onder het minimumbedrag dat Breda wil ontvangen.



De gemeente Breda zegt het voorstel van Dollevoet te gaan bestuderen en geeft verder nog geen commentaar. Ook de horecaondenemer zelf wil op dit moment geen reactie geven.



