Man in rubberbootje gered van eilandje in De Biesbosch

WERKENDAM - Het is weer om binnen te blijven òf om te schaatsen, maar niet om een stukje te varen. Daar dacht een man in De Biesbosch woensdagmiddag anders over. Hij ging met z’n rubberbootje op pad. Helaas kwam hij in de buurt van Werkendam in de problemen.

De man wist nog een eilandje te bereiken in het Steurgat en vanuit daar belde hij de hulpdiensten. Rijkswaterstaat heeft de avonturier rond vijf uur gered. De man mankeerde niets en is veilig thuisgekomen.

Waarom de man woensdagmiddag met zijn rubberbootje op pad ging, is onduidelijk.