Sterrenrestaurants serveren de entrecote uit een 3D-printer van een Eindhovens bedrijf

EINDHOVEN - Dit jaar staat Brabant in het teken van voedsel. Elke maand heeft een thema en maart staat volledig in het teken van voedselverspilling.

Een derde van ons voedsel gaat ongebruikt de kliko in. August de Vocht, oprichter van NoFoodWasted, wil minder verspillen en meer besparen. Hij ontwikkelde de Afgeprijsd-app voor supermarkten en gaat zich nu richten op restaurants. In Booming Brabant is donderdag een item te zien over NoFoodWasted. Het thema 'We are food', komt dit seizoen nog een paar keer terug.

Kunststukjes

Over voedsel gesproken. In de studio is Nina Hoff, algemeen directeur van byFlow, te gast. Hoff ontwikkelde de 3D-printer Focus. Er staan al zo'n honderd stuks in de horeca, onder meer bij enkele sterrenrestaurants. Daar worden de vleesgerechten als kunststukjes rechtstreeks van de printer op het bord van de gast geserveerd.

Gerard Schouten is Lector aan Fontys Hogeschool ICT. Hij is van mening dat we de wereld kunnen verbeteren met Big Data. Of het nu gaat om het herkennen van een patroon in drugsafvaldumpingen of de onderlinge sfeer van een klas in een klas in kaart brengen. De toepassingen van Big Data worden steeds beter en efficiënter ingezet.

Wil je de eerste uitzending van Booming Brabant nog eens terugzien?