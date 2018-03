Na 80 jaar sluit beroemde Unox-winkel in Oss: 'Ik ga dit zo ontzettend missen'

OSS - Het was een begrip in Oss en omgeving: het Unox-winkeltje. Na ongeveer tachtig jaar ging de deur van het monumentale pand woensdagavond definitief op slot. Dat zorgde voor veel emotie bij de klanten en kassajuffen.

Met tranen in haar ogen staat kassadame Paula Langens (65) in de compleet lege winkel. Alle schappen zijn al leeg. “Dit is gewoon emotie! Ik ga dit zo ontzettend missen." Ze werkte ruim 33 jaar in het winkeltje. “Kon ik dit moment nog maar uitstellen en nog maar even genieten.”

‘Warm gevoel’

Naast haar staat ‘kassa-boegbeeld’ Marie-Hélène Kusters (56), die 28 jaar in de winkel stond. Het duo is overladen met bloemen en chocola. “Dit geeft echt een warm gevoel. Geweldig hoe de klanten ons bedanken.”

De winkel naast de Unox-fabriek verkocht jarenlang slagersproducten uit de fabriek aan de Ossenaren. In 2005 werd het een personeelswinkel voor de (oud-)medewerkers van Unilever. Personeel van de voedingsmiddelengigant kon er allerlei producten kopen met hoge kortingen: van wasmiddel tot rookworst.

Doodsteek

In juli vorig jaar nam Zwanenberg Food Group de soep- en rookworstenfabriek over van Unox. En dat was de doodsteek voor de winkel. “We kunnen immers geen Unilever-producten verkopen als we van een ander bedrijf zijn”, verklaart Paula. De nieuwe eigenaar wil het winkeltje niet open houden.

Om zes uur ging het slot definitief dicht. Op het allerlaatste moment kwamen vaste klanten nog even binnenlopen. Nettie van Ballegooij (60) uit Oss wilde nog even afscheid nemen. “Ik kwam hier al toen ik nog kind was. De dames zijn beroemd hier in Oss.” Vaste klant Ans Verberk (75) vult aan: “Ze waren altijd in voor een praatje en zorgden voor gezelligheid.”

Het is nog onduidelijk wat er met het monument gaat gebeuren. Beide dames hebben in ieder geval weer een nieuwe baan.