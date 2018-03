Lugubere rouwstoet voor Alexander Pechtold in Breda, maar... hij was er niet

BREDA - “Als je zo bang bent voor de mening van mensen, dan ben je die D die staat voor Democraten helemaal niet waard!”, aldus Adi Vranac. Namens ROOD, de jongerenafdeling van de SP, brachten hij en zijn partijgenoten woensdagavond een duidelijke boodschap over aan Alexander Pechtold: het afschaffen van het referendum is een grote fout. Met een doodskist met daarin een 'D' liepen ze door het Ginneken in Breda.

Voor café Oncle Jean aan de Ginnekenweg, kwam de rouwstoet tot stilstand. Daar waren D66-leden samengekomen voor een lezing over de oprichter van hun partij: Hans van Mierlo. Partijleider Alexander Pechtold zou er speciaal voor naar Breda zijn afgereisd, maar helaas voor de actievoerders bleek hij niet aanwezig te zijn.

Referendum

De aanleiding voor de actie moge duidelijk zijn: Hans van Mierlo streed met zijn partij voor de komst van een referendum. En dat is wat zo steekt bij de jongeren van ROOD. “Uitgerekend D66 is er verantwoordelijk voor dat een belangrijk democratisch instrument als het referendum de nek wordt omgedraaid”, vindt Vranac.

Als logisch vervolg op de stoet, werd er ook een avondwake gehouden. Rondom de doodskist liepen 'monddood' gemaakte jongeren.