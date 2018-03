Veel laagjes kleding, gewoon werken en een ijssalon: zo beleefde Brabant een ijskoude dag

EINDHOVEN - Op de koudste winterdag sinds 1955 is ons Brabants Buske de provincie doorgereden om hardwerkende bikkels Brabantsjaals uit te delen. Via Facebook vroegen wij bij wie we langs moesten gaan en waar. Daar kregen we ruim 1.700 reacties op!

Bekijk hier bij wie we allemaal langs gingen:

De 75-jarige Jan haalt elke dag oud papier op in de omgeving van Tilburg. “Weer of geen weer, ik doe dit vrijwillig en hoef er ook niks voor. Zo blijf ik op mijn ouwe dag toch lekker bezig.”



Frans (61), Frank (25), Anton (27) en Roy (24) werkten de hele dag voor BrabantWater aan een kapotte leiding. “We zijn al sinds vanmorgen bezig aan de waterleiding. Die is onder de grond verschoven, waardoor er een lekkage is ontstaan. Koud is het wel, maar daar moet je gewoon niet te veel aan denken."



De 29-jarige Cynthia werkt in de thuiszorg in Oss. "Ik doe alles op de fiets. Of het nou weer of geen weer is, de mensen thuis hebben ons gewoon nodig!"



“Wij zijn vanmorgen vroeg om zes uur begonnen op de markt in Eindhoven. Koud hebben we het niet, hoor! We dragen veel laagjes kleding en hebben dikke moonboots aan. De truc is om met de marktkraam uit de wind te staan.” – Pierre (54) en Mark (54).



Deze bikkels stonden in alle vroegte op om te gaan werken. “Alleen de eerste uurtjes waren vanmorgen erg frisjes met de vuilniswagen. Als je eenmaal bezig bent, krijg je het vanzelf warm.” – Avi, Bjorn en Mario.



Hoewel het écht weer was voor erwtensoep, maar in Tilburg opent 'gewoon' een ijssalon. Onze verslaggever nam een kijkje.



Hoe bleven de Brabanders warm? Door meerdere laagjes kleding aan te trekken. En dan was het zelfs op een terrasje nog vol te houden...



Garagebedrijven beleven drukke tijden vanwege de kou. Accu's van auto's begeven het en dat zorgt voor drukte.