Oldtimer in de sloot beland in Boekel

De Oldtimer belandde in de sloot (foto: Danny van Schijndel)

BOEKEL - In Boekel aan het Goor is een Oldtimer woensdagavond uit de bocht gevlogen en in de sloot beland. Het traumateam kwam met een auto ter plaatse.

Mensen die achter de auto reden zijn gestopt om hulp te verlenen aan de bestuurder van de auto. De man is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.