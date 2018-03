Bekerstunt Willem II blijft uit, Feyenoord met 3-0 te sterk

Mo El Hankouri voor even terug in Rotterdam (foto: Martijn de Bie).

ROTTERDAM - Willem II heeft niet kunnen stunten in de halve finale van de KNVB-beker. De Tilburgse ploeg ging in Rotterdam kansloos onderuit tegen Feyenoord: 3-0.

Vanaf het eerste fluitsignaal waren de verhoudingen op het veld duidelijk. Feyenoord maakte de dienst uit in eigen stadion. De ploeg van trainer Giovanni van Bronckhorst zocht de aanval, terwijl Willem II niet anders kon dan verdedigen.

Steven Berghuis bracht de Rotterdammers in de eerte helft op voorsprong. Na een overstapje van Nicolai Jorgensen maakte de buitenspeler de 1-0, er stonden toen 21 minuten op de klok.

In de eerste helft bleef Feyenoord op zoek naar doelpunten, die vielen er niet meer. Pas in de tweede helft moest Mattijs Branderhorst de bal weer uit zijn goal halen. Na een uur spelen was het Robin van Persie die wist te scoren, na een snelle uitbraak schoot hij de bal met een fraaie voetbeweging achter Branderhorst. Vijf minuten voor tijd maakte Tonny Vilhena de 3-0.

Omroep Brabant deed live verslag van de wedstrijd. Lees hieronder de liveblog door.