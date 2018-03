Erwin van de Looi vond dat spelers het snel opgaven: 'Je moet doorvechten'

ROTTERDAM - Willem II ging woensdagavond in De Kuip met 3-0 onderuit tegen Feyenoord. Geen stunt, geen bekerfinale. De Tilburgse club kreeg zelf een grote kans op 1-1 , maar het uit de counter die volgde kreeg Willem II de nekslag. Trainer Erwin van de Looi baalde dat zijn spelers het na de 2-0 opgaven.

Van de Looi sprak over een mislukte avond. "We hadden vanavond één missie: de finale halen. We wisten dat het niet makkelijk zou zijn. We waren de underdog. Maar als je het niet haalt, dan is het gewoon een mislukte avond."

Ook de oefenmeester baalde van de tweede Feyenoord-treffer. "Dat was het beslissende moment. We krijgen zelf een megakans. Die moet je maken om terug in de wedstrijd te komen. Dan krijgen we zelf een corner. Maar we staan niet op te letten, dat is hard afgestraft."

Na die 2-0 waren er een aantal spelers die geen geloof meer hadden in een goed eindresultaat. "Dat vond ik wel vervelend. Een aantal spelers hebben het toen opgegeven. Ze geloofden er niet meer in. Je moet doorvechten tot het einde."

'Geven het weg'

“We hebben er te weinig uitgehaald”, zei Freek Heerkens na de verloren halve finale.

Hij baalde vooral van het moment dat het 2-0 werd, waar Willem II een minuut eerder zelf de gelijkmaker had moeten maken. “Het blijft 1-0 tot de rust. In de tweede helft gaat het redelijk gelijk op en krijg je zelf een enorme kans op de 1-1. Dan moeten we hem maken. Uit de corner die volgt krijgen we hem zelf tegen.”

“Na die goal knakt er niet direct iets, het wordt wel lastig dan. Maar we kunnen onszelf verwijten dat we de wedstrijd met dat moment in de tweede helft weggeven.”