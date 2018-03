Autobrand in carport Gemert, vuur slaat over op huis

Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend. (Foto: Danny van Schijndel)

GEMERT - Bij een huis aan De Haag in Gemert woedde donderdagochtend een uitslaande brand. Het vuur ontstond rond halftwaalf in een auto onder een carport.

De auto is in vlammen opgegaan. Het vuur sloeg over naar het huis, maar rond kwart voor een 's middags heeft de brandweer het sein brand meester gegeven. Er is schade aan het huis en de carport, meldt de brandweer.

Niemand gewond

De bewoners konden het huis veilig verlaten. Niemand raakte gewond. Een man is nagekeken door ambulancepersoneel. Er hingen flinke zwarte rookwolken boven Gemert. Hoe het vuur is ontstaan, is niet bekend.