Geen brand meer in de Deurnese Peel, maar er kan nog sprake zijn van rookoverlast

De schade in het natuurgebied is enorm (foto: Pim Verkoelen / SQ Vision Mediaprodukties)

DEURNE - De brand in natuurgebied de Deurnese Peel is uit. Dat meldt de gemeente Deurne donderdagavond. Eerder werd door optreden van Staatsbosbeheer en de brandweer al voorkomen dat de brand zich uitbreidde. Vanaf een kade van het moerasgebied hebben medewerkers van Staatsbosbeheer het vuur met zwepen uitgeslagen. Aan de rand van het natuurgebied heeft de brandweer in de nacht van woensdag op donderdag geblust.

De brand woedde sinds dinsdagavond tussen Liessel en Griendtsveen in Limburg en is vermoedelijk door mensen veroorzaakt. Er zijn nog enkele plekken waar het vuur smeult, waardoor er volgens de gemeente 'nog enige sprake kan zijn van rookoverlast in de omgeving'.

Vorig jaar woedde in het natuurgebied wekenlang een veenbrand. Dit keer ging het om een bovengrondse brand, waarbij vooral pijpenstrootje (een grassoort), varens en boomstammen branden.

Overlast

Omliggende plaatsen zoals Liessel en Helenaveen kunnen last hebben van stank en overlast door rook, zo waarschuwt de gemeente Deurne.