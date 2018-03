Wij blijven de pillendraaiers van Nederland: in drie jaar tijd 127 gevallen van harddrugsproductie

DEN HAAG - Brabant blijft het centrum van de synthetische drugs in Nederland. Nergens worden zo veel laboratoria opgerold als bij ons. Dat blijkt uit cijfers van de Nationale Politie die donderdagmiddag worden gepresenteerd. De criminaliteit blijft in onze provincie alsmaar afnemen, net als in de rest van het land.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde donderdag de concrete politiecijfers over bijvoorbeeld het aantal woninginbraken, overvallen en zedenmisdrijven van vorig jaar in Brabant.

De cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zijn gebaseerd op de vondsten van onder meer drugslabs de afgelopen drie jaar. 127 gevallen van harddrugsproductie waren er in Brabant. Door de cijfers is helder te zien hoe Brabant het doet, vergeleken met de rest van het land. Nergens anders is dit aantal gevallen van drugsproductie zo hoog. Het bevestigt nog eens eerdere gepubliceerde lijstjes.



Winkeldiefstallen en inbraken

De cijfers over geregistreerde criminaliteit (aangiften) gaan over de periode vanaf 2012. De daling van alle soorten 'traditionele' misdrijven zet door: van vernielingen en inbraken tot aan winkeldiefstal en geweld. Uit een steekproef van het CBS blijkt ook dat het onveiligheidsgevoel afneemt.



Opvallend is dat twee gemeenten er extra gunstig uit springen. In Alphen-Chaam en Woudrichem halveerde de criminaliteit in vijf jaar tijd. In de gemeente Alphen-Chaam is dat mogelijk te verklaren omdat ze daar in 2011 en 2012 een grote inbraakgolf hadden en landelijk aan de top stonden. In Woudrichem is de oorzaak van de drastische daling onbekend.



Meer cybercrime dan gemeld

Je zou kunnen zeggen dat er minder misdrijven geregistreerd worden omdat er altijd mensen zijn die geen aangifte doen. Volgens de politie en het CBS ligt dat anders. De politie noemt de aangiftebereidheid stabiel.



Wel merkt de politie en ook het CBS al langer dat driekwart van de slachtoffers van cybercrime, zoals oplichting via Markplaats, geen aangifte doet.



Veel verdachten in Helmond, weinig in Sint Anthonis

Helmond is de Brabantse gemeente waar relatief de meeste verdachten worden gearresteerd: 142 op de 10.000 inwoners. Daarmee staat Helmond in de landelijke top tien met plaatsen als Amsterdam en Rotterdam. Het goede nieuws is dat het aantal Helmondse verdachten afneemt vergeleken met de voorgaande jaren.



Onderaan de lijst staat Sint Anthonis: 22 verdachten per 10.000 inwoners. Omdat 'Tunnis' dik vierduizend inwoners heeft, zijn dat in de praktijk amper tien verdachten die vorig jaar zijn gearresteerd. Sint Anthonis komt al langer als veiligste plekje van Brabant uit de bus.