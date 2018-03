Groeten vanaf een tropisch strand: 'Wij denken aan jullie met een cocktail in de hand'

BREDA - Het is bar en boos in Brabant. We gaan gebukt onder de vrieskou en de gure wind. Maar het is niet voor iedereen afzien. Deze Brabanders leven met ons mee met een cocktailtje in hun hand, terwijl ze genieten van temperaturen van boven de 30 graden!

Tim van der Velden uit Eindhoven zegt vanuit Thailand: "Min 15°, hoe voelt dat ook alweer? ??" #kohsamui #arkbarbeachclub #gevoelstemperatuurplus40





Steven van Beek heeft het zelfs heet vanuit Zuid-Amerika.





DJ Mental Theo heeft geen last van de kou in Miami en op de Bahama's.





Esther Bleeker en haar dochter Lene genieten samen van de zon op het Thaise eiland Ko Chang



Op Fuerteventura genieten Jelle en Angela van den Boogaard aan het strand van El Cotillo.





Gijs Kuijpers uit Asten ligt op het strand van Rio de Janeiro.



Marloes van der Meijden uit Almkerk doet de groeten vanaf Lanzarote.



Marieke meldt dat haar vader het beter heeft dan in Chaam!



Monique uit Best wandelt over het strand Thailand.