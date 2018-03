Extreme kou laat waterleidingen bevriezen: 'Probeer eerst eens of een föhn helpt'

BREDA - Door de strenge vorst zijn op veel plekken waterleidingen bevroren. Monteurs hebben het druk met het vervangen van alle leidingen en watermeters. In Tilburg zaten een paar honderd huishoudens donderdagochtend even zonder warm water. In Kaatsheuvel moest de brandweer uitrukken voor een kapotgevroren leiding. Hierdoor stond een kelder blank.

In de kelderruimte van een bedrijfsverzamelgebouw aan de Schotsestraat stond het water bijna 40 cm hoog. De brandweer moest de boel leeg pompen. En een reparateur van Brabant water heeft de leiding gerepareerd. De bedrijven in het pand zaten tijdelijk zonder water.

Watermeter warm houden

De kosten van vorstschade zijn voor rekening van de klant. Dus is het slim om ervoor te zorgen dat de plek waar je watermeter zit warm blijft. Dit kan door de gangdeur open te laten staan of door de meter in te pakken met een deken. En als leidingen toch bevriezen, kun je het soms zelf oplossen. ‘’Probeer eerst om de leiding of watermeter met een föhn te ontdooien'', luidt het advies van Brabant Water.





Het drinkwaterbedrijf laat weten dat de gevolgen van de vorst in Brabant tot nu toe wel meevallen. “We hebben maar een kleine verhoging van het aantal storingen.”