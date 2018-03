Code geel in natuurgebieden Zuidoost-Brabant vanwege risico op brand

EINDHOVEN - Vanwege droogte en wind is donderdag code geel afgegeven in alle natuurgebieden in Zuidoost-Brabant. Volgens de brandweer kan een beginnende brand zich momenteel snel uitbreiden in de regio.

De code is afgegeven door de brandweer in samenspraak met de natuurbeheerders. Sinds dinsdagavond woedt een brand tussen Liessel en Griendtsveen in Limburg. De brand is vermoedelijk door mensen veroorzaakt en breidt zich makkelijk uit door de droogte. Omdat de plek van de brand moeilijk bereikbaar is kan de brand nog weken duren.

In het geval van een beginnende brand roept de brandweer op om op herkenningspunten zoals straatnaamborden en ANWB-paddenstoelen te letten, zodat de locatie van het vuur nauwkeurig door gegeven kan worden.