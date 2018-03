Geen Premier League-avond voor Michael van Gerwen, speelronde afgelast vanwege het slechte weer

De Premier League-spelers komen niet in actie (foto: Lawrence Lustig/PDC).

VLIJMEN - Michael van Gerwen zou donderdagavond op de vijfde speeldag van de Premier League Darts in actie komen tegen Mensur Suljovic. Die wedstrijd gaat echter niet door. Vanwege het slechte weer in Engeland is de hele speelronde afgelast.

Door de hevige sneeuwval en de storm is het niet verantwoord om spelers en fans af te laten reizen naar Westpoint Exeter, waar de vijfde speelronde gespeeld zou worden.

Michael van Gerwen geeft op Twitter aan dat veiligheid boven alles gaat. "Sorry voor iedereen, maar helaas is er geen andere optie." Van Gerwen blijft voorlopig nog even tweede staan, met twee punten minder dan koploper Michael Smith.

Wanneer de vijfde speelronde nu gespeeld gaat worden is nog niet bekend, organisatie PDC heeft nog geen nieuwe datum geprikt. Volgende week donderdag is speelronde zes. Van Gerwen staat dan op het podium tegenover Simon Whitlock.

Van vrijdag tot en met zondag staat de UK Open op het programma. Volgens de PDC gaat dat toernooi voorlopig nog gewoon door.