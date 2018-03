Verstoppertje spelen: Theater Artemis maakte er een jeugdvoorstelling van

DEN BOSCH - Iedereen heeft het als kind wel gedaan: verstoppertje spelen. Je bent er wel, maar ook weer niet. Voor kinderen is dat niet vreemd, zodra ze hun handen voor hun gezicht houden zijn ze ook echt weg. Theater Artemis uit Den Bosch maakte er een jeugdvoorstelling over. 'De onzichtbare man'. Over een theater-in-een-theater, spoken, een zelfspelende piano en deuren die plotseling open en weer dicht gaan.

"Nee, dat vinden kinderen niet eng," zegt René van 't Hof. Hij speelt in 'De onzichtbare man' een theatertechnicus die een zieke technicus vervangt. "Ik ken het ook nog wel uit mijn eigen jeugd, dat ik achter de gordijnen kroop en mezelf zo onzichtbaar maakte."





'De onzichtbare man' speelt zich af in het decor van een theater in een theater. Deuren gaan uit zichzelf open, spoken fladderen rond en een piano speelt zonder dat er iemand achter de toetsen zit."Wat ook spannend en opwindend is voor kinderen is dat ze een voorsprong hebben op de acteurs, omdat ze dingen eerder weten dan de volwassenen op het toneel." En er valt genoeg te lachen, verzekert regisseur Jetse Batelaan. "Ook de spoken zijn om te lachen, het zijn hele vriendelijke spoken, zeker niet eng."Voor Jetse Batelaan is dit de tweede voorstelling die hij maakt voor vierjarigen. De vorige 'De man die alles weet' groeide in 2014 uit tot een grote theaterhit en was goed voor internationale uitnodigingen. Met de voorstelling 'Hallo dampkring', over de opwarming van de aarde, gaat een delegatie van Theater Artemis deze maand naar Japan. "Het loopt een beetje uit de hand hier," geeft Jetse Batelaan lachend toe.