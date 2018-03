Rien de R. sloeg zijn vriendin dood met een honkbalknuppel en moet daarvoor twaalf jaar de cel in

BREDA - Rien de R. moet twaalf jaar de cel in voor het doodslaan van zijn vriendin met een honkbalknuppel. Dat bepaalde de rechtbank in Breda donderdag. De 48-jarige man uit Sint Willebrord bekende zijn daad vorig jaar.

De 45-jarige Monique Groenewold werd op 19 mei 2017 in haar huis aan de Fazantendonk in Sint Willebrord gedood. Het tweetal zou kort daarvoor ruzie met elkaar hebben gehad. Het slachtoffer wilde haar vriend het huis uitzetten.

In een explosie van woede sloeg hij haar met een honkbalknuppel meerdere keren op haar hoofd, gezicht en hals. De verdachte belde na zijn gruweldaad zelf het alarmnummer.

Geen moord

Justitie eiste twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak vijftien jaar gevangenisstraf. De straf valt lager uit, omdat volgens de rechter alleen genoeg bewijs is voor doodslag en niet voor moord. De rechter vindt niet dat bewezen is dat de man met voorbedachte rade handelde, hij handelde in een opwelling.

Tijdens de ruzie met zijn vriendin liep hij naar zijn bestelbus om spullen te pakken, waaronder de knuppel. Omdat hij eerst met die knuppel op een tafel heeft geslagen, oordeelt de rechter dat hij niet van plan was de vrouw te doden. Na een opmerking van de vrouw richtte hij zijn woede op haar.