Woningcorporaties maken forse winst op verhuur van sociale woningen

AMSTERDAM - In Brabant zijn veel woningcorporaties die forse winsten boeken op de verhuur van sociale woningen. Dit blijkt uit onderzoek van de landelijke huurdersvereniging Woonbond, die de jaarcijfers van meer dan 300 woningbouwverenigingen in Nederland over de jaren 2015 en 2016 vergeleek.

Zo maakte de Tilburgse corporatie Stichting TBV volgens de Woonbond 52 procent winst op de verhuur van haar 7226 woningen. Opgeteld over die twee jaar gaat het dan om ruim 49 miljoen euro. De Nuenense woningbouwvereniging Helpt Elkander zou 46 procent winst maken, wat 9,8 miljoen opleverde. En de Tilburgse Woonstichting Tiwos maakt 35 procent winst op de huren, oftewel bijna 33 miljoen euro.

Nieuwbouw

Maar volgens Marije Buursink van Stichting TBV is er helemaal geen sprake van winst. Wél is het zo dat een deel van de huuropbrengsten in nieuwbouwprojecten wordt gestopt. Ook investeert de corporatie fors geld in verduurzaming van woningen, zoals isolatie, waardoor de energierekening van de huurders lager uitpakt.

Deze Brabantse corporaties zitten fors hoger dan het landelijke gemiddelde van 23 procent winst op de huren [pdf], wat neerkomt op 1500 euro per sociale huurwoning. De Woonbond wil nu dat de huren in de sociale sector met 10 procent worden verlaagd. Op de internetsite van de vereniging kunnen huurders een formulier invullen om een gesprek met hun corporatie aan te gaan.

Moeilijkheden

De afgelopen jaren zijn de huurprijzen flink gestegen. Eind 2017 kostte een huurhuis gemiddeld zo'n 533 euro per maand, 17 procent meer dan in 2012. Volgens de Woonbond belanden steeds meer huurders in financiële moeilijkheden.

De huurkosten van sociale huurwoningen zijn stevig, zegt ook Peter Boelhouwer, hoogleraar woningmarktbeleid van de TU Delft. Hij ziet eveneens dat steeds meer mensen een groot deel van hun inkomen opzij zetten voor de huur.

Niet realistisch

Marnix Norder, voorzitter van de vereniging voor woningcorporaties Aedes, zegt dat winst geen doel op zich is. Aedes wil ook lagere huren, maar wijst er op dat de corporaties de komende jaren veel moeten investeren in nieuwe woningen en duurzaamheid. De wens van een huurverlaging van 10 procent is daarom niet realistisch, zegt Norder.