Eline maakt meubeltjes voor poppenhuizen over de hele wereld

Eline Janse met een van haar ingerichte ruimtes, alles is zelfgemaakt.

BAVEL - Ze is creatief, nieuwsgierig en heeft een eindeloos geduld. Eline Janse uit Bavel startte 25 jaar geleden met het inrichten van poppenhuizen zonder enige ervaring. Inmiddels is ze uitgegroeid tot een echte vakminiaturist. Ze specialiseerde zich in het maken van meubels en maakt ook bouwpakketjes zodat anderen daar zelf mee aan de slag kunnen.

De meeste miniaturen worden in de schaal 1:12 gemaakt, zo ook die van Eline. Het valt haar meteen op wanneer miniaturen van anderen uit verhouding zijn. Daarom zorgt ze ervoor dat bij haar altijd alles tot op de millimeter klopt. Iets namaken op zicht is voor haar geen uitdaging, ze wil dat alles ook werkt zoals in het echt.

"Een voorbeeld daarvan is deze postoel. Die namaken vind ik niet zo spannend, maar dat het deurtje achter echt open kan en er een klein potje in staat, maakt het voor mij helemaal af." Met die instelling daagt ze zichzelf dan ook continu uit om nieuwe technieken aan te leren om tot de perfecte replica te komen.



Internationale belangstelling

Eline's oog voor detail blijft niet onopgemerkt. Ze staat regelmatig op beurzen en haar meubeltjes vinden hun weg naar poppenhuizen in binnen- en buitenland. Dit weekend staat ze in Arnhem op een miniaturenbeurs waar 120 topminiaturisten uit alle delen van de wereld hun zelfgemaakte huizen, meubels en miniaturen verkopen.

Eline verkoopt daarnaast ook haar zelfgemaakte bouwpakketjes waarmee ze het voor iedereen mogelijk wil maken om miniaturen te maken. Die pakketjes gaan met de post de hele wereld over.