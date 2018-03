Drietal opgepakt voor grote hennepkwekerij in restaurant Asian Wok in Mariahout

De politie vond een grote hennepkwekerij in het restaurant. (Foto: Danny van Schijndel)

MARIAHOUT - Twee Chinese vrouwen zijn woensdag opgepakt in restaurant Asian Wok in Mariahout. De politie vond daar een grote hennepkwekerij.

Het tweetal, 23 en 53 jaar, probeerde via de achterdeur nog te vluchten. De vrouwen hebben geen vaste woon- en verblijfplaats, laat de politie donderdag weten.

Later op de dag meldde een 61-jarige man uit Rotterdam zich op het politiebureau. Ook hij is aangehouden.

Brandgevaar

In totaal werden er ruim 1600 wietplanten aangetroffen in de kwekerij, waar volgens de politie ‘een grote kans op brandgevaar’ was.